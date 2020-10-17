TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1

TFF 1.
Lig'in 5. hafta müsabakasında RH Bandırmaspor ile Eskişehirspor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlik ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
29. dakikada Del Valle'nin hatalı pasıyla İbrahim ceza sahsına girdi. Bu futbolcu, Feyyaz'ın darbesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
30. dakikada İbrahim'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına Bedirhan geçti. Bu futbolcunun vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1
56. dakikada rakip kalede baskısını yükselten Bandırmaspor'da İshak'ın pasıyla ceza sahasına giren Landel topu filelere göndererek eşitliği sağlayan isim oldu. 1-1
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Caner Ak, Oğuz Kağan Çalışır, Furkan Ürün
RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Feyyaz Belen (Erkan Taşkıran dk. 46), Berat Satılmış (Lacina Traore dk. 69), Mickael Franck Pote, İshak Çakmak (Ruben Rayos Serna dk. 82 ?), Michel Landel, Hakan Bilgiç (Orhan Ovacıklı dk. 46), Emir Halilovic (Hüseyin Bak dk. 39), Mehmet Yiğit, Yonathan Del Valle
Yedekler: Kurtuluş Yurt, Fırat Arıkan, Görkem Kıran, Rahmi Anıl Başaran
Teknik Direktör: Serdar Bozkurt
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Bedirhan Altunbaş, Onur Bayramoğlu, İbrahim Halil Öner (Berkay Tanır dk. 74), Kaan Gül (Talha Erdoğan dk. 65), Sunday Oluwadeji Alimi, Erdal Akdarı, Bilal Ceylan, Mehmet Özcan, Hamed Abodun Sholaja (Hasan Ulaş Uygur dk. 90 ?)
Yedekler: Melih Ağa, Muhammet Yahya Akbulut, Furgan Polat, Alperen Kocabaş, Arda Okumuş, Buğra Çağlıyan, Furkan Balaban
Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan
Gol: Bedirhan Altunbaş (dk. 30 pen.) (Eskişehirspor), Michel Landel (dk. 57) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: İshak Çakmak, Yonathan Del Valle (Bandırmaspor), Ekrem Kılıçarslan, Onur Bayramoğlu, Kaan Gül, Sunday Oluwadeji Alimi, Erdal Akdarı (Eskişehirspor)