TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Menemenspor: 0

TFF 1.
Lig'in 2. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Menemenspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
17. dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmanın kafa ile karşıladığı topu karambolde Ömer uzaklaştırdı.
18. dakikada Mulumba'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yükseklik kazanan top Ömer'in dokunuşu sonrası kornere çıktı.
25. dakikada Keny topla ceza sahasına girişinde Batuhan'ın elleriyle çeldiği top Landel'de kaldı. Landel'in vuruşu ile top yandan dışarı çıktı.
34. dakikada Rasheed ceza sahasında Ahmet Sağat ile paslaştı. Bu oyuncunun vurduğu top Kaleci Gökhan'ın ellerinde kaldı.
45. dakikada Mazlum Demir'in kullandığı serbest vuruşta top ceza sahasında Ahmet Sağat ile buluştu. Ofsayt olarak değerlendirilen pozisyonda top Kaleci Gökhan'da kaldı.
46. dakikada ceza sahasında Landel ve Keny paslaşmasında Keny'nin vurduğu top büyük farkla dışarı çıktı.
55. dakikada Remi Mulumba'nın ceza sahası dışından sert vuruşu dışarı gitti.
80. dakikada Selçuk Alibaz'ın top kaybında Emre Özer'in vuruşu ile kale direğine çarpan topu defans uzaklaştırdı.
84. dakikada Keny'nin sol kanattan yaptığı ortada kafayla harika bir vuruş yapan Akabueze takımını öne geçirdi 1-0
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Burak Pakkan, Suat Güz, Onur Gülter
RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Alpay Koldaş, Remi Jose Michel Mulumba, Philippe Paulin Keny, Okan Alkan (Gökay Güney dk. 90+4 ?), Guy Lucien Michel Landel (Selçuk Alibaz dk. 76), Doğan Can Davas (Chukwuma Emmanuel Akabueze dk. 76), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Guido Koçer dk. 65), Burak Süleyman (Arb Manaj dk. 65)
Yedekler: Veysel Sapan, Aygün Özışıkyıldız, Süleyman Luş
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Mahamadou Ba, İbrahim Alhassan Adamu (Batuhan Kırdaroğlu dk. 88 ?), Ahmet Sağat, Mazlum Demir, Ömer Şahbaş, Berkan İbrahim Çakır (Emre Özer dk. 66), Toni Correia Gomes (Mohamed Mahdi Sabbah dk. 80 ?) , İbrahim Akanbi Rasheed, Mete Çelik, Sinan Akgöl
Yedekler : Emir Akay, İlyas Bircan, Emre Batuhan Adıgüzel, Ahmet Aslan, Cem Çelik, Abdullah Aydın, Kerem Paykoç,
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Gol: Chukwuma Emmanuel Akabueze (dk. 84) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Philippe Paulin Keny, Guy Lucien Michel Landel, Remi Jose Michel Mulumba, Okan Alkan (Bandırmaspor), Mazlum Demir, İbrahim Akanbi Rasheed (Menemenspor)