TFF 1 Lig: RH Bandırmaspor: 1 - MKE Ankaragücü: 2

TFF 1.
Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor, sahasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
17. dakikada ani gelişen Bandırmaspor atağında Keny'in uzun pasında Doğan Can topun üzerinden atladı. Meşin yuvarlağı ceza sahasında önünde bulan Guido Koçer'in şutu ağlarla buluştu. 1-0
29. dakikada Erdem Özgenç'in kullandığı serbest vuruşta kale sahasına gönderdiği top kaleci Gökhan'ın bakışları arasında filelere gitti. 1-1
43. dakikada gelişen Ankaragücü atağında Murat Uçar ceza sahası içine girerek yaptığı ortaya Eren Derdiyok'un şutu kale direğine çarparak auta çıktı.
48. dakikada Ankaragücü ceza sahası içinde oluşan karambolde Doğan Can'ın çektiği şut Ali Kaan'ın eline çarpınca hakem Ramazan Keleş penaltı noktasını gösterdi.
49. dakika penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Akabueze'nin vuruşu üstten auta gitti.
84. dakikada Erdem'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına yapılan ortayı Sinan kafayla indirdi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Yusuf Abdioğlu'nun vuruşu ağlara gitti. 1-2
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ramazan Keleş, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak
RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan, Caner Cavlun, Allyson Dos Santos, Gökay Günay, Remi Mulumba, Michel Landel, Emmanuel Akabueze (Levent Ayçiçek dk. 69), Philippe Keny, Doğan Can Davas (Kerim Avcı dk. 69), Guido Koçer (Matej Pucko (dk. 76)
Yedekler: Veysel Sapan, Aygün Özışıkyıldız, Alpay Koldaş, Mehmet Özcan, Bilal Ceylan, Süleyman Luş
Teknik Sorumlu: Mustafa Gürsel
MKE Ankargücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Abdullah Durak (Ali Kaan Güneren dk. 46), Tıago Pınto , Eren Derdiyok (Nadir Çifçi dk. 74), Omogbolahan Ariyibi (Kwabena Owusu dk. 66), İshak Çakmak, Ghayas Zahid (Aatıf Chahechouhe dk. 74), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Murat Uçar (Cem Ekinci dk. 83 ?)
Yedekler: Mert Topuz, Alperen Babacan, , Atakan Dama, Sıtkı Ferdi, , Ulaş Yılmaz
Teknik Sorumlu: Necati Erkman
Goller: Guido Koçer (dk. 17) (Bandırmaspor), Erdem Özgenç (dk. 29), Yusuf Abdioğlu (dk. 84) (Ankaragücü)
Sarı kart: Nadir Çiftçi (Ankaragücü)