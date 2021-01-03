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TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 - Altay: 0

TFF 1.

Lig'in 18. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında lider Altay'ı 2-0 mağlup ederek haftayı ve sezonun ilk yarısını galibiyetle kapattı.



Maçtan dakikalar


27. dakikada Bandırmaspor, Altay savunmasının yaptığı hatayı değerlendirdi. Savunmadan dönen topu karşılayan Doğan Can Davas takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. 1-0


45. dakikada Selçuk Alibaz'ın çalımlarla ceza sahasına girerek vuruşunu kaleci Cihan ayaklarıyla kornere çeldi.


90+2. dakikada orta sahada topu alan Erkan Taşkıran'ın ceza sahasında Del Valle ile paslaşmasında bu oyuncu takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0


90+3. dakikada Bandırmaspor'un ikinci golü bulması ile saha kenarında ve tribünlerde olaylar yaşandı. Bandırmaspor teknik heyetinden ve Altay teknik heyetinden birer kişi kırmızı kart gördü.



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Hakan Karabalcık


RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun (Erkan Taşkıran dk. 88 ?), İshak Çakmak, Michel Landel, Doğan Can Davas (Mehmet Yiğit dk. 88 ?), Onur Akbay, Selçuk Alibaz (Ruben Rayos Serna dk. 88 ?), Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Rahmi Anıl Başaran (Del Valle dk. 73), Lacina Traore (Feyyaz Belen dk. 80 ?)


Yedekler: Kurtuluş Yurt, Fırat Arıkan, Ali Serçek, Hakan Bilgiç


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü (Rıdvan Şimşek dk. 66), Berkay Sülüngöz, Leandro Kappel, Adrien Regattin (Ziya Alkurt dk. 46), Yılmaz Özeren (Jasmin Scuk dk. 46), Marco Paixao, Khaly Thiam, Lokman Gör, Kadir Yazıcı, Erhan Çelenk (Yekta Kurtuluş dk. 65)


Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Kazımcan Karataş, Çağlar Birinci, Eren Erdoğan, İbrahim Öztürk, Kuban Altunbudak


Teknik Sorumlu: Yücel İldiz


Goller: Doğan Can Davas (dk. 27), Yonathan Del Valle (dk. 90+2) (Bandırmaspor)


Sarı kartlar: Onur Akbay (Bandırmaspor), Ziya Alkurt, Eren Erdoğan (Altay)

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