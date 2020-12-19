TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 - Ankaraspor: 1

TFF 1.
Lig'in 15. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Ankaraspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Bandırmaspor ceza sahası içinde oluşan pozisyonda penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Traore isabet kaydedemedi.
9. dakikada Traore soldan ceza sahasına girdi. Pasında Pote altı pastan topu filelere yolladı. 1-0
36. dakikada kullanılan kornerde Berk topu ancak çelebildi. Boşta kalan topu Gökay auta gönderdi.
40. dakikada kullanılan serbest atışta topu önünde bulan Eric eşitliği sağladı. 1-1
79. dakikada Serna'nın şutu yaklaşık 25 metreden filelerle buluştu. 2-1
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Memişoğlu, Furkan Ürün
RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Mickael Franck Pote, Mahamadou Ba (Ruben Rayos Serna dk. 46), Michel Landel, Hakan Bilgiç (Orhan Ovacıklı dk. 63), Selçuk Alibaz (Feyyaz Belen dk. 86 ?), Emir Halilovic (Rahmi Anıl Başaran dk. 46), Mehmet Yiğit, Gökay Güney, Lacina Traore (Erkan Taşkıran dk. 77)
Yedekler: Kurtuluş Yurt, Ali Serçek, Doğan Can Davas, Hüseyin Arabacıoğlu
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Ankaraspor : Berk Balaban, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Milos Stanojevic, Eric Ayuk Mbu, Basit Abdulrahman Umar (Hacı Ömer Doğru dk. 76 ?), Beykan Şimşek, Mahmut Akan, Fatih Kızılkaya, Barış Zeren (Bernard Bulbwa dk. 83 ?), Ali Rıza Kılıç (Erdem Çetinkaya dk. 46)
Yedekler: Emre Koyuncu, Halil İbrahim Esen, Emre Can Atila, Doğukan Efe, Mete Çelik, Levent Gülen,Serges Flavier Mbilla Etame
Teknik Sorumlu: Mehmet Ak
Goller: Mickael Pote (dk. 9), Ruben Rayos Serna (dk. 79) (Bandırmaspor), Eric Ayuk Mbu (dk. 40) (Ankaraspor)
Sarı kartlar: Mahamadou Ba, Hakan Bilgiç, Feyyaz Belen, Mehmet Yiğit (Bandırmaspor), Ali Rıza Kılıç, Milos Stanojevic (Ankaraspor)