TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 2 - Menemenspor: 2

TFF 1.
Lig'in 29. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Menemenspor ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Abdurrahim'in ortasında Del Valle'nin şutu savunmadan döndü.
6. dakikada Del Valle'nin ortasında ceza sahasında Hakan kafayla topu filelere yolladı. 1-0
52. dakikada Menemenspor'un kullandığı köşe atışında arka direkte boş durumda David'in vuruşu kaleyi bulmadı.
55. dakikada Omar'ın pasında topla buluşan Rasheed'in vuruşu ağlara gitti. 1-1
71. dakikada Selçuk'un kullandığı köşe atışında İsmail Haktan ceza sahasında topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
74. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen İshak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
75. dakikada İsmail Haktan ceza sahasındaki karambolde topu Kaleci Gökhan'ın bakışları arasında ağlarla buluşturdu. 2-2
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Kadir Sağlam, Muhammet Yumak, Gökhan Barcın
RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Fırat Arıkan, Mickael Franck Pote (Emir Halilovic dk. 79), İshak Çakmak, Doğan Can Davas, Ruben Rayos Serna (Selçuk Alibaz dk. 66), Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Yonathan Del Valle (Erkan Taşkıran dk. 65 Xxx), Orhan Ovacıklı (Gabriel Torje dk. 65)
Yedekler: Kurtuluş Yurt, Feyyaz Belen, Berat Satılmış
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Yusuf Talum, Furkan Bayır, Emir Han Topçu, Mahamadou Ba, Mamadou Traore (Berkay Samancı dk. 56), İsmail Haktan Odabaşı (Tidjani Anaane dk. 85 ?), Omar Abdullahi Mohamed (Ömer Şahbaş dk. 90+2 ?), Tayfun Aydoğan (Abdulkadir Öksüz dk. 90+2 ?), İbrahim Akanbi Rasheed, David Domgjnas
Yedekler: Fatih Demirlak, Emre Batuhan Adıgüzel, Bekir Can Sönmez, Cem Çelik, Mehmet Aytemiz
Teknik Sorumlusu: Recep Yazıcı
Goller: Hakan Bilgiç (dk. 6), İshak Çakmak (dk. 74 pen.) (Bandırmaspor), İbrahim Akanbi Rasheed (dk. 55), İsmail Haktan Odabaşı (dk. 75) (Menemenspor)
Kırmızı kart: Volkan Emrah Sayımcan (Yardımcı antrenör) (dk. 75) (Menemenspor)
Sarı kartlar: Gabriel Torje (Bandırmaspor), Berkay Samancı, İbrahim Akanbi Rasheed, Ümit Karan (Teknik Direktör) (Menemenspor)