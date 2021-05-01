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TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 - Adanaspor: 2

TFF 1.

Lig'in 33. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 3-2 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


6. dakikada Del Valle'nin orta şut karışımı vuruşunda kaleci Burak topa sahip oldu.


15. dakikada Erkan'ın sağdan ortasında Selçuk kafayla topu filelere yolladı. 1-0


23. dakikada Erkan savunma arkasına sarktı. Aşırtma vuruşu üst direkten döndü. Savunma topu kornere yolladı.


52. dakikada Atalay'ın 25 metreden sert şutunu Ali kurtardı.


66. dakikada İnnocent'in sağdan getirdiği topu Serdar filelere yolladı. 1-1


67. dakikada Ahmethan ceza sahası dışından bir vuruşla topu filelere yolladı. 1-2


75. dakikada Orhan'ın ortasında iyi yükselen Erkan, topu kafayla filelerle yolladı. 2-2


83. dakikada kullanılan korner atışının ardından Adanaspor ceza sahasında oluşan karambolde topuö önünde bulan Orhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Ogün Kamacı


RH Bandırmaspor: Ali Serçek, Fırat Arıkan (Hakan Bilgiç dk. 82 ?), Feyyaz Belen (Abdurrahim Dursun dk. 72), Erkan Taşkıran, İshak Çakmak, Selçuk Alibaz, Mehmet Yiğit, Yonathan Del Valle (Bahatı Rafıkı Vital dk. 68), Orhan Ovacıklı, Aygün Özışıkyıldız (Ruben Rayos Serna dk. 68), Rahmi Anıl Başaran (Mert Ali Atakulu dk. 69)


Yedekler: Kurtuluş Yurt, Gökhan Değirmenci, Berat Satılmış, Taha Yalçıner


Teknik Direktör: Mustafa İzgi


Adanaspor : Burak Çapkınoğlu, Serkan Özkan (İko Seth dk. 80 ?), Isaac Donkor, Muhammet Ömer Çakı (Harun Kaya dk. 59), Atalay Babacan (Berkan Fırat dk. 58), Celil Yüksel, Evren Korkmaz, Sampson Onyedikachi Agoha (Kingsley İnnocent dk. 58), Uğurcan Yazğılı (Fıratcan Üzüm dk. 89 ?), Ahmethan Köse, Hıfsullah İsmail Erdoğan


Yedekler: Halil İbrahim Yılmaz, Papa Mustapha Daniel, Adolphe Belem, Ergin Keleş, Cenk Alptekin


Teknik Direktör: Eyüp Arın


Goller: Selçuk Alibaz (dk. 15), Erkan Taşkıran (dk. 75), Orhan Ovacıklı (dk. 83) (Bandırmaspor) , Serdar Özkan (dk. 66), Ahmethan Köse (dk. 67) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Aygün Özışıkyıldız, Orhan Ovacıklı (Bandırmaspor)

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