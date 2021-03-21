TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 3 - Tuzlaspor: 2

TFF 1.
Lig'in 27. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
1. dakikada kaleci Gökhan'ın hatasıyla topla buluşan Rosario aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
7. dakikada Gökay'ın geri pasını alan Gökcan topu kaleci Gökhan'ın sağından filelere yolladı. 0-2
45. dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde Doğan Can kafayla arka direğe aşırttığı topu Hakan arka direkte filelere yolladı. 1-2
49. dakikada Doğan Can kaleci Metin ile karşı karşıya pozisyonda topu üsten dışarı attı.
53. dakikada Landel'in getirdiği topu ceza sahası içinde alan Abdurrahim'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
90+6. dakikada İshak verkaçlarla ceza sahasına girdi. Yaptığı ortada ceza sahası içinde Samet'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cem Özbay, Mehmet Akıncık
RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Berat Satılmış (Yonathan Del Valle dk. 72), Mickael Franck Pote (Andrei Gabriel Torje dk. 90+3 ?), İshak Çakmak, Guy Lucien Michel Landel, Doğan Can Davas, Ruben Rayos Serna (Emir Halilovic dk. 90+1 ?), Hakan Bilgiç (Orhan Ovacıklı dk. 73), Mehmet Yiğit, Gökay Güney
Yedekler: Kurtuluş Yurt, Fırat Arıkan, Erkan Taşkıran, Ali Serçek, Rahmi Anıl Başaran
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Tuzlaspor: Metin Erol, İsmail Konuk, Samuel Wouahi Yohou, Gökcan Kaya, Aldın Cajic (Onur Ayık dk. 77), Ahmet Yazar (Arif Morkaya dk. 46), Matej Pucko (Alan Lima Carius dk. 46), Erdem Özgenç (Samet Asatekin dk. 56), Rogerio Conceiçao Do Rosario, Rajko Rotman, Anıl Karaer (Yasin Güreler dk. 56)
Yedekler: Philipp Alexander Angeler, Özgür Can Özcan
Teknik Sorumlusu: Orhan Meler
Goller: Rogerio Conceiçao Do Rosario (dk. 1), Gökcan Kaya (dk. 7), Samet Asatekin (dk. 90+6 K.K.) (Tuzlaspor), Hakan Bilgiç (dk.45), Abdurrahim Dursun (dk. 53) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Hakan Bilgiç (Bandırmaspor), İsmail Konuk, Samuel Wouahi Yohou (Tuzlaspor)