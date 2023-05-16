TFF 2. Lig: Balıkesirspor: 3 - Zonguldak Kömürspor: 3

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 37. haftasında Balıkesirspor evinde karşılaştığı Zonguldak Kömürspor ile 3-3 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Lütfullah Aslan, Kenan Özcan, Mehmet Sırac Akpınar
Balıkesirspor: Yiğithan, Berat (Güney dk. 85 ?), Kaan, Enes, Görkem, Sedat Yiğit, Hüseyin (Mustafa Öncü dk. 79), Hasancan (Mustafa Burak dk. 46), Berk (Abdullah dk. 38), Doğanay, Arda (Emirhan dk. 85 ?)
Zonguldak Kömürspor: Siraç, Emrah, Hakan (Alper dk. 46), Koray (Ömür dk. 90 ?), Mevlüt, Oğuzhan (Halil dk. 67), Eray, Aykut Emre, Mümin (Emirhan dk. 89 ?), Fatih (Ahmet dk. 71), Embiya
Goller: Doğanay (dk. 4 ve 62), Sedat Yiğit (dk. 24) (Balıkesirspor), Embiya (dk. 21 ve 75), Aykut Emre (dk. 45) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Hasancan, Sedat Yiğit, Mustafa Öncü (Balıkesirspor), Mümin, Halil (Zonguldak Kömürspor)