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TFF 2. Lig: Balıkesirspor: 3 - Zonguldak Kömürspor: 3

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 37. haftasında Balıkesirspor evinde karşılaştığı Zonguldak Kömürspor ile 3-3 berabere kaldı.



Stat: Atatürk


Hakemler: Lütfullah Aslan, Kenan Özcan, Mehmet Sırac Akpınar


Balıkesirspor: Yiğithan, Berat (Güney dk. 85 ?), Kaan, Enes, Görkem, Sedat Yiğit, Hüseyin (Mustafa Öncü dk. 79), Hasancan (Mustafa Burak dk. 46), Berk (Abdullah dk. 38), Doğanay, Arda (Emirhan dk. 85 ?)


Zonguldak Kömürspor: Siraç, Emrah, Hakan (Alper dk. 46), Koray (Ömür dk. 90 ?), Mevlüt, Oğuzhan (Halil dk. 67), Eray, Aykut Emre, Mümin (Emirhan dk. 89 ?), Fatih (Ahmet dk. 71), Embiya


Goller: Doğanay (dk. 4 ve 62), Sedat Yiğit (dk. 24) (Balıkesirspor), Embiya (dk. 21 ve 75), Aykut Emre (dk. 45) (Zonguldak Kömürspor)


Sarı kartlar: Hasancan, Sedat Yiğit, Mustafa Öncü (Balıkesirspor), Mümin, Halil (Zonguldak Kömürspor)

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