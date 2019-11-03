TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 0 - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0

Bandırmaspor, TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 11. haftasında sahasında karşılaştığı Bodrum Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Hasan Avcı, Emir Eray Eyisoy, Güner Mumcu Taştan
Bandırmaspor: Zülküf Özer, Rıza Efendioğlu, Birhan Vatansever (Sinan Akaydın dk. 67), Feyyaz Belen, Berat Satılmış (Erkan Taşkıran dk. 57), Hüseyin Bak, Onur Akbay, Benhur Keser (Ali Kucik dk. 79 ?), Rıdvan Koçak, Batuhan Karadeniz, İrfan Başaran
Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Fatih Gülmez, Erkan Değişmez, Muhammet Özkal, Ozan Sol, Oğuzhan Türk, İzzet Yıldırım, Emre Özkan, Gökhan Yılmaz, Emrecan Yıldızhan (Burak Temir dk. 81 ?), Seyid Ahmet Han (Emirhan Subaş dk. 65), Sergen Yatağan (Mustafa Sevgi dk. 90 ?)
Kırmızı Kartlar: Sinan Akaydın (dk. 90+4) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Feyyaz Belen, Onur Akbay, Batuhan Karadeniz, İrfan Başaran, Sinan Akaydın (Bandırmaspor), Fatih Gülmez, Erkan Değişmez, Oğuzhan Türk, Emrecan Yıldızhan, Seyid Ahmet Han, Emirhan Subaş (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)