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TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - Ankara Demirspor : 1

Bandırmaspor, TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 15. hafta maçında sahasında Ankara Demirspor ile 1-1 kalarak liderliğini devam ettirdi.



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Mücahit Değermenci, Barkın Güdü


Bandırmaspor: Zülküf Özer, Birhan Vatansever (Sinan Akaydın dk. 90+2 ?), Feyyaz Belen, Berat Satılmış (Benhur Keser dk. 38) , Erkan Taşkıran, Adem Alkaşi, Abdullah Karmil, Doğan Can Davas (Yusuf Akyel dk. 55), Hüseyin Bak, Onur Akbay , Batuhan Karadeniz


Ankara Demirspor: Emre Selen, Kamil İçer, Hasan Küçcük, Mustafa Kayabaşı (Muhammed Enes Yılmaz dk. 78 ?), Süleyman Güneş (Barış Alper Yılmaz dk. 68) , Serdar Eylik, Hakan Turan (Fatih Özçelik dk. 86 ?) , Ahmet Devret, Taner Koç, Burak Öksüz, Mustafa Tahir Babaoğlu


Goller: Batuhan Karadeniz (dk. 27) (Bandırmaspor), Serdar Eylik (dk. 90 pen.) (Ankara Demirspor)


Sarı kartlar: Zülküf Özer, Feyyaz Belen, Abdullah Karmil, Yusuf Akyel, Birhan Vatansever, Erkan Taşkıran, Onur Akbay, Batuhan Karadeniz (Bandırmaspor), Hasan Küçcük (Ankara Demirspor)

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