TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - Ankara Demirspor : 1

Bandırmaspor, TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 15. hafta maçında sahasında Ankara Demirspor ile 1-1 kalarak liderliğini devam ettirdi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Mücahit Değermenci, Barkın Güdü
Bandırmaspor: Zülküf Özer, Birhan Vatansever (Sinan Akaydın dk. 90+2 ?), Feyyaz Belen, Berat Satılmış (Benhur Keser dk. 38) , Erkan Taşkıran, Adem Alkaşi, Abdullah Karmil, Doğan Can Davas (Yusuf Akyel dk. 55), Hüseyin Bak, Onur Akbay , Batuhan Karadeniz
Ankara Demirspor: Emre Selen, Kamil İçer, Hasan Küçcük, Mustafa Kayabaşı (Muhammed Enes Yılmaz dk. 78 ?), Süleyman Güneş (Barış Alper Yılmaz dk. 68) , Serdar Eylik, Hakan Turan (Fatih Özçelik dk. 86 ?) , Ahmet Devret, Taner Koç, Burak Öksüz, Mustafa Tahir Babaoğlu
Goller: Batuhan Karadeniz (dk. 27) (Bandırmaspor), Serdar Eylik (dk. 90 pen.) (Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: Zülküf Özer, Feyyaz Belen, Abdullah Karmil, Yusuf Akyel, Birhan Vatansever, Erkan Taşkıran, Onur Akbay, Batuhan Karadeniz (Bandırmaspor), Hasan Küçcük (Ankara Demirspor)