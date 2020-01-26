TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - GMG Kastamonuspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor, sahasında GMG Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Berkay Daban, Efe Kurtuluş
Bandırmaspor: Zülküf Özer, Birhan Vatansever (Ali Kucik dk. 77 ?), Feyyaz Belen, Erkan Taşkıran, Adem Alkaşi, Abdullah Karmil, Doğan Can Davas (Selçuk Alibaz dk. 66) , Hüseyin Bak, Onur Akbay, Tayyib Kanarya (Sinan Akaydın dk. 73), Benhur Keser
GMG Kastamonuspor: İsmail Şahmalı, Doğanay Kılıç (Berkay Sefa Kara dk. 89 ?), İlyas Çakmak (Yusuf Türk dk. 82 ?), Metincan Cici, Harun Aydın, Birkan Öksüz, Faruk Öcal, Özgür Yılmaz, Alican Karadağ, Ömer Gür (Hakkı Can Aksu dk. 64), Hakan Olkan
Goller: Onur Akbay (dk. 34) (Bandırmaspor), Metincan Cici (dk. 63) (GMG Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Feyyaz Belen, Adem Alkaşi, Abdullah Karmil, Doğan Can Davas, Onur Akbay, Tayyib Kanarya (Bandırmaspor), İsmail Şahmalı, Özgür Yılmaz, Hakan Olkan (GMG Kastamonuspor)
Kırmızı Kart : Hakan Olkan (dk. 59) (GMG Kastamonuspor)