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TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - Kırşehir Belediyespor: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor, sahasında Kırşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Bilal Köseoğlu, Emre Aslan, Kenan Özcan


Bandırmaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Fırat Arıkan, Feyyaz Belen (Ali Kuçik dk. 73), Sinan Akaydın, Erkan Taşkıran, Hüseyin Bak, Hakan Bilgiç, Selçuk Alibaz, Onur Akbay, Halil İbrahim Sönmez (Benhur Keser dk. 56), İrfan Başaran (Tayyib Kanarya dk. 66)


Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi, Emrah Dağ, İsmail Düzgün (Abdülkadir Özgen dk. 80 ?), Ahmet Karadayı (Çağatay Yılmaz dk. 73), Serhat Mermer, Orhan Taşdelen, Erbay Eker, Sefa Akgün, Turan Yılmaz, Onur Karakabak, Mert Çelik


Goller: İsmail Düzgün (dk. 64) (Kırşehir Belediyespor), Tayyip Kanarya (dk. 88) (Bandırmaspor)


Sarı kart: Erkan Taşkıran (Bandırmaspor)

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