TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 1 - Van Spor Kulübü: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor, sahasında Van Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek ikinci yarıya 3 puanla başladı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Çağdaş Altay, Sefa Özcan, Samet Özkul
Bandırmaspor: Zülküf Özer, Birhan Vatansever, Feyyaz Belen, Sinan Akaydın (Tayyib Kanarya dk. 66 ?), Erkan Taşkıran, Abdullah Karmil, Doğan Can Davas (Benhur Keser dk. 74), Hüseyin Bak, Onur Akbay, Ali Kuçik, Rıdvan Koçak (Adem Alkaşi dk. 46)
Van Spor Kulübü: Salih Şenbaş, Nuri Terliksiz, Batuhan Er, Serdar Cansu, Tunç Murat Behram (Maksut Taşkıran dk. 84 ?), Mehmet Sıddık İstemi, Tarık Mayhoş (Umut Koray Öz dk. 61 ?), Oktay Aydın (Cenk Kaplan dk. 90 ?), Barış Gök, Barış Sağır, Yakup Demir
Gol: Hüseyin Bak (dk90+4) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Hüseyin Bak (Bandırmaspor), Batuhan Er, Barış Sağır (Van Spor Kulübü)