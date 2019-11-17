TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 2 - Ergene Velimeşespor : 1

Bandırmaspor, TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında sahasında Ergene Velimeşespor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Şeref Taştan, Serdar Soydan, Arif Dilmeç
Bandırmaspor: Zülküf Özer, Birhan Vatansever, Feyyaz Belen, Berat Satılmış (Ali Kucik dk. 66) , Erkan Taşkıran, Adem Alkaşi, Abdullah Karmil, Hüseyin Bak, Onur Akbay , Batuhan Karadeniz (Yusuf Akyel dk. 81 ?), İrfan Başaran (Sinan Akaydın dk. 47)
Ergene Velimeşespor: Gökhan Siverek, Baran Işık, Hayrullah Akyel (Savaş Tağa dk. 63), İbrahim Fatih Dilek, Mert Er Estik (Sergen Yakupçebioğlu dk. 84 ?), Burhan Arman (Mustafa Öztürk dk. 63), Sabutay Alper Bayülken, Sinan Uzun, Eser Akbaş, Serkan Yıldız, Muhammet Raşit Yöndem
Goller: Hüseyin Bak (dk. 21 ve 85) (Bandırmaspor), İbrahim Fatih Dilek (dk. 87 pen.) (Ergene Velimeşespor)
Kırmızı kart: Benhur Keser (dk. 90+5) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Ali Kucik, Hüseyin Bak, Benhur Keser (Bandırmaspor) Sinan Uzun (Ergene Velimeşespor)