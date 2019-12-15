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TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 2 - Etimesgut Belediyespor: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 17. haftasında Bandırmaspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek ilk yarıyı 3 puanla tamamladı.



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Hakan Ülker, Ersin Erbay, Murat Tuğberk Curbay


Bandırmaspor: Zülküf Özer, Birhan Vatansever, Feyyaz Belen, Sinan Akaydın (Adem Alkaşi dk. 90+1 ?), Erkan Taşkıran, Abdullah Karmil, Doğan Can Davas (Benhur Keser dk. 71), Hüseyin Bak, Onur Akbay, Ali Kuçik (Timur Kosavalı dk. 80 ?), Rıdvan Koçak


Etimesgut Belediyespor: Osman Mert Göktepe, Hüseyin Öztürk, Ahmet Kaan Ergün, Berat Tosun, Eyüpcan Delibalta, Burak Çolak, Erçin Ilgaz (Mehmet Atik dk. 85 ?), Furkan Işıkdemir (Mehmet Taşcı dk. 81 ?), Alaettin Batuhan Tur, Çınar Tarhan, Yusuf Yıldırım (Akın Akman dk. 68 ?)


Goller: Berat Tosun (dk. 26) (Etimesgut Belediyespor), Ali Kuçik (dk. 32) (Bandırmaspor), Feyyaz Belen (dk. 81) (Bandırmaspor)


Sarı kartlar: Birhan Vatansever (Bandırmaspor), Erçin Ilgaz (Etimesgut Belediyespor)

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