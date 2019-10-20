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TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 4 - Niğde Anadolu FK: 1

Bandırmaspor, TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 9. haftasında sahasında karşılaştığı Niğde Anadoluspor'u 4 golle geçti.



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Salim Şanlıer, Samet Özkul


Bandırmaspor: Zülküf Özer, Rıza Efendioğlu, Birhan Vatansever, Berat Satılmış (Ali Kuçik dk. 57) , Erkan Taşkıran, Hüseyin Bak, Onur Akbay (Abdullah Karmil dk. 81) , Benhur Keser, Rıdvan Koçak (Sinan Akaydın dk. 66) , Batuhan Karadenizx, İrfan Başaran


Niğde Anadolu FK: Muhammet Taha Tepe, Metehan Yılmaz, Atalay Gürel (Kadir Yurttadur dk. 83 ?) , Altar Han Hidayetoğlu, Berkehan Biçer, Mustafa Emirhan Özyaşar, Fatih Ateş (Enis Durak dk. 58), Embiya Ayyıldız (Yusuf Can Esendemir dk. 76) , Aykut Çolakoğlu, Mustafa Hakkı Peker, Recep Yemişçi


Goller: Batuhan Karadeniz (dk. 6 ve 90+4), Sinan Akaydın (dk. 68), Erkan Taşkıran (dk. 90) (Bandırmaspor), Embiya Ayyıldız (dk. 11) (Niğde Anadolu FK)


Kırmızı Kartlar: Aykut Çolakoğlu (dk. 66), Muhammet Taha Tepe (dk. 89) (Niğde Anadolu FK)


Sarı Kartlar: Berkehan Biçer, Recep Yemişçi, Embiya Ayyıldız, Enis Durak (Niğde Anadolu FK), Rıdvan Koçak, Onur Akbay, Erkan Taşkıran, Batuhan Karadeniz (Bandırmaspor)

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