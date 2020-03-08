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TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 5 - Kardemir Karabükspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 5-0 ile geçti.



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Yalçın Taşkın Furat, Ali Uğurtan Demirtaş, Barkın Güdü


Bandırmaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Fırat Arıkan, Erkan Taşkıranx, Hüseyin Bak, Hakan Bilgiç, Selçuk Alibaz (Doğan Can Davas dk. 61), Onur Akbay, Tayyib Kanaryax, Halil İbrahim Sönmez (Benhur Keser dk. 61), Ali Kucik (Sinan Akaydın dk. 70), İrfan Başaran


Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Arda Belen, Sezer Gündüz, Tuğrul Yavaşçı, Oğuz Eken, Toykan Topuz (Fatih Kızılay dk. 61), Doğukan Sabih Toksöz, Emre Işık (Ömer Faruk Yılmaz dk. 80 ?), Ömer Faruk Yaylacı (Olcay Toplu dk. 69), Abdullah Sezgin, Berk Kervankıran,


Goller: Tayyip Kanarya (dk. 18 ve 41), Doğan Can Davas (dk. 90 ve 90+5), Sinan Akaydın (dk. 90+2) (Bandırmaspor)


Kırmızı Kartlar: Ferhat Yılmaz, Berk Kervankıran (Kardemir Karabükspor)


Sarı Kartlar: Selçuk Alibaz (Bandırmaspor), Abdullah Sezgin, Berk Kervankıran (Kardemir Karabükspor)

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