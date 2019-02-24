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TFF 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 1 - Etimesgut Belediyespor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 23. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Etimesgut Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Adem Cinek, Kerem Yükünç, Ertan Demirci


Bandırmaspor: Zülküf Özer, Adem Alkaşi, Samet Günhan, Yusuf Akyel, Doğan Can Davas (Batuhan Karadeniz dk. 56, Deniz Ataç dk. 90 ?), Üstün Bilgi, Mete Sevinç, Mustafa Duman (Erdi Öner dk. 77), Oğulcan Şahin, Şevket Güngör, Hakan Olkan


Etimesgut Belediyespor: Osman Mert Göktepe, Mikail Koçak (Hasan Ahmet Sarı dk. 73), Eyüpcan Delibalta, İbrahim Alan, Erçin Ilgaz, Alaettin Batuhan Tur, Samet Yalçın (Burak Çolak dk. 63), Caner Yılmaz, Ömer Esenkaya, Akın Akman, Mehmet Atik (Mehmet Bektaş dk. 80 ?),


Gol: Batuhan Karadeniz (dk. 68) (Bandırmaspor Baltok)


Kırmızı kart: Hakan Olkan (dk. 70) (Bandırmaspor Baltok)


Sarı kartlar: Batuhan Karadeniz, Samet Günhan (Bandırmaspor Baltok)

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