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TFF 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 1 - Menemen Belediyespor: 4

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 32. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Menemen Belediyespor'a 4-1 mağlup oldu.



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Kadir Sağlam, Ejder Yapıcı, Ahmet Ulu


Bandırmaspor: Zülküf Özer, Adem Alkaşi, Samet Günhan (Timur Karagülmez dk. 59), Yusuf Akyel, Üstün Bilgi (Haluk Türkeri dk. 68), Mete Sevinç, Şevket Güngör, Taner Yılmaz, Cihan Özkaymak (Mehmet Gürkan Öztürk dk. 46), Batuhan Karadeniz, Hakan Olkan


Menemen Belediyespor: Necati Yılmaz, Veli Çetin, Taşkın Çalış, Mustafa Şen (Mustafa Çeçenoğlu dk. 51), Umut Pusat (Tayfun Aydoğan dk. 70 ?), Alberk Koç, Talha Yazgan, Mahmut Bilir (Murat Erdemir dk. 87 ?), Hüseyin Çolak, Rıdvan Koçak, Okan Baydemir


Gol: Veli Çetin (dk. 43), Hüseyin Çolak (dk. 45), Mahmut Bilir (dk. 61), Hüseyin Çolak (dk. 84) (Menemen Belediyespor), Batuhan Karadeniz (dk. 63) (Bandırmaspor Baltok)


Kırmızı kartlar: Taner Yılmaz (dk. 87), Mete Sevinç (dk. 90) (Bandırmaspor Baltok)


Sarı kartlar: Taşkın Çalış, Hüseyin Çolak, Necati Yılmaz (Menemen Belediyespor), Adem Alkaşi, Şevket Güngör, M.Gürkan Öztürk, Hakan Olkan (Bandırmaspor Baltok)

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