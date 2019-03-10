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TFF 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 1 - Tarsus İdman Yurdu: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 26. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Tarsus İdman Yurdu'nu 1-0 mağlup etti.



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Emre Kargın, Emir Eray Eyisoy, Oğuz Akyüz


Bandırmaspor: Zülküf Özerx, Adem Alkaşi, Samet Günhan, Yusuf Akyel, Üstün Bilgi, Mete Sevinç, Şevket Güngör (Mehmet Yeniler dk. 86 ?), Taner Yılmaz, Cihan Özkaymak (Batuhan Karadeniz dk. 82 ?), Hakan Olkan, Haluk Türkeri (Deniz Ataç dk. 46)


Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen, Gökhan Sinanoğlu, Okan Yıldız, Samet Eker, Nurullah Kaya (Emir Kaan Gültekin dk. 86 ?), Yılmaz Can Taşkıran, Emir Can Sayar, Onur Şirin, Aytaç Öden (Abdurrahman Canlı dk. 22), İbrahim Hırçın, Muhammed Samed Karakoç


Gol: Cihan Özkaymak (dk. 9) (Bandırmaspor Baltok)


Sarı kartlar: Muhammed Samed Karakoç (Tarsus İdman Yurdu), Hakan Olkan, Üstün Bilgi, Mete Sevinç (Bandırmaspor Baltok)

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