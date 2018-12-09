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TFF 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 1 - Tuzlaspor: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 16. haftasında Bandırmaspor, sahasında Tuzlaspor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Hamdi Tontu, Gökhan Coşar


Bandırmaspor: Ahmet Said Kıvanç, Erdin Öner, Yusuf Akyel, Alp Huy (Muharrem Efe dk. 46), Nurettin Kayaoğlu, Mete Sevinç, Rıza Efendioğlu, Oğulcan Şahin (Fatih Üge dk. 39), Ali Han Tunçer, Ömer Faruk Boz, Fatih Kıran (Haluk Türkeri dk. 72 ?)


Tuzlaspor: Bayram Olgun, Gökcan Kaya, Sadık Baş, Murat Yılmaz, Mehmet Özdıraz, Muhammed Akarslan, Mehmet Ozan Tahtaişleyen (Doğan Can Otman dk. 19), Erdinç Pekgöz, Berat Ali Genç (Taner Yıldız dk 74 ?), Tarık Mayhoş, Furkan Yılgın (Taner Koç dk. 81 ?)


Goller: Muhammed Akarslan (dk. 37), Murat Yılmaz (dk. 58) (Tuzlaspor), Ömer Faruk Boz (dk. 51) (Bandırmaspor Baltok)


Sarı kartlar: Sadık Baş (Tuzlaspor), Erdi Öner (Bandırmaspor Baltok)

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