TFF 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 2 - Fethiyespor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup son hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Serkan Çınar, Bahtiyar Birinci, Erkan Akbulut
Bandırmaspor: Zülküf Özer, Adem Alkaşi, Erdi Öner, Yusuf Akyel (Samet Günhan Dk. 61), Üstün Bilgi, Timur Karagülmez, Oğulcan Şahin (Mehmet Yeniler dk. 82 ?), Şevket Güngör, Cihan Özkaymak (Doğan Can Davas dk. 74), Batuhan Karadeniz, Hakan Olkan
Fethiyespor: Übeyd Adıyaman, Recep Yılmaz ? (Yiğit Yöney dk. 13), Erdi Bakırcı, Onur Okan, Oktay Delibalta, Fethi Özer, Sefa Aksoy, Yakup Ramazan Zorlu (Onur Garip dk. 46), Alican Karadağ, Medeni Bingöl, Anıl Arıcıoğlu
Gol: Doğan Can Davas (dk.79), Batuhan Karadeniz (dk. 90+6) (Bandırmaspor Baltok), Fethi Özer (dk. 90+2) (Fethiyespor)
Sarı kartlar: Zülküf Özer, Yusuf Akyel, Batuhan Karadeniz (Bandırmaspor Baltok), Yakup Ramazan Zorlu, Fethi Özer, Sefa Aksoy (Fethiyespor)