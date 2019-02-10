TFF 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 2 - Kırklarelispor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 21. haftasında Bandırmaspor, sahasında Kırklarelispor'u Batuhan Karadeniz'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ali Karatutlu, Sedat Yavanoğlu, Sefa Özcan
Bandırmaspor: Zülküf Özer, Adem Alkaşi, Samet Günhan, Yusuf Akyel, Mehmet Gürkan Öztürk, Mete Sevinç, Timur Karagülmez (Doğan Can Davas dk. 54), Mehmet Yeniler, Taner Yılmaz, Cihan Özkaymak ? (Deniz Ataç dk. 46), Haluk Türkeri (Batuhan Karadeniz dk. 63)
Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, Ahmethan Köse, Denis Taşkesen (İlter Ayyıldız dk. 73 ?), Bahadır Çiloğlu, Mert Sinan Pekesen, Caner Koca, Mehmet Eray Karadağ, Yüksel Şişman (Ümit Can Tokcu dk. 87 ?), Enis Çeliksu (İlker Sayan dk. 80 ?), Yusuf Çelik
Goller: Ahmethan Köse (dk. 61) (Kırklarelispor), Batuhan Karadeniz (dk. 67 ve 71) (Bandırmaspor Baltok)
Sarı kartlar: Adem Alkaşi, Timur Karagülmez, Mete Sevinç (Bandırmaspor Baltok), Caner Koca, Mert Sinan Pekesen (Kırklarelispor)