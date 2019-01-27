İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 2 - Sivas Belediyespor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 19. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Sivas Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Turgut Doman, Gürcan Dönmez, Hakan Betaş


Bandırmaspor: Zülküf Özer, Adem Alkaşi, Samet Günhan, Yusuf Akyel, Doğan Can Davas (Timur Karagülmez dk. 59), Üstün Bilgi (Haluk Türkeri dk. 83 ?), Mehmet Gürkan Öztürk (Mustafa Duman dk.74 ?), Mete Sevinç, Şevket Güngör, Taner Yılmaz, Deniz Ataç


Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Halil İbrahim Can (Güray Gazioğlu dk. 56), Ercüment Eray Ataklı (Mehmet Fatih Ayık dk. 36), Berkay Öztuvan, Serkan Yavuz, Alperen Pak (Alpay Koçaklı dk.66), Ali Zorlu, Ali Aydın, Kerem Kaya, İbrahim Sürgülü, Gökhan Çırak


Goller: Doğan Can Davas (dk. 24 pen.), Yusuf Akyel (dk. 38) (Bandırmaspor Baltok),


Sarı kartlar: Adem Alkaşi, Yusuf Akyel, Doğan Can Davas, Samet Günhan, Mehmet Gürhan Öztürk (Bandırmspor Baltok), Halil İbrahim Can, Alperen Pak, Serkan Yavuz (Sivas Belediyespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.