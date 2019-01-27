TFF 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 2 - Sivas Belediyespor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 19. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Sivas Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Turgut Doman, Gürcan Dönmez, Hakan Betaş
Bandırmaspor: Zülküf Özer, Adem Alkaşi, Samet Günhan, Yusuf Akyel, Doğan Can Davas (Timur Karagülmez dk. 59), Üstün Bilgi (Haluk Türkeri dk. 83 ?), Mehmet Gürkan Öztürk (Mustafa Duman dk.74 ?), Mete Sevinç, Şevket Güngör, Taner Yılmaz, Deniz Ataç
Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Halil İbrahim Can (Güray Gazioğlu dk. 56), Ercüment Eray Ataklı (Mehmet Fatih Ayık dk. 36), Berkay Öztuvan, Serkan Yavuz, Alperen Pak (Alpay Koçaklı dk.66), Ali Zorlu, Ali Aydın, Kerem Kaya, İbrahim Sürgülü, Gökhan Çırak
Goller: Doğan Can Davas (dk. 24 pen.), Yusuf Akyel (dk. 38) (Bandırmaspor Baltok),
Sarı kartlar: Adem Alkaşi, Yusuf Akyel, Doğan Can Davas, Samet Günhan, Mehmet Gürhan Öztürk (Bandırmspor Baltok), Halil İbrahim Can, Alperen Pak, Serkan Yavuz (Sivas Belediyespor)