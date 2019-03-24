TFF 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 3 - Konya Anadolu Selçukspor: 3

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 28. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Konya Anadolu Selçukspor ile 3-3 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ozan Bileyci, Mücahit Değermenci, Sefa Özcan
Bandırmaspor: Zülküf Özerx, Adem Alkaşi, Samet Günhan, Yusuf Akyel, Üstün Bilgi, Mete Sevinç, Timur Karagülmez (Doğan Can Davas dk. 65), Oğulcan Şahin, Şevket Güngör (Erdi Öner dk. 27), Cihan Özkaymak, Batuhan Karadeniz (Mehmet Gürkan Öztürk dk. 71)
Konya Anadolu Selçukspor: Hüseyin Koç, Yılmaz Kılıç, Maksut Taşkıran, Alpay Cin, Ümit Karaal (Burak Saban dk. 56), Sertan Yiğenoğlu, Emre Torun (Ekrem Kayılıbal dk. 81 ?), Egemen Zengin, Ahmet Önay, Alpay Koldaş, Emre Can Atila (Samet Bulut dk. 67)
Goller: Üstün Bilgi (dk. 19), Timur Karagülmez (dk. 51), Batuhan Karadeniz (dk. 54) (Bandırmaspor Baltok), Emre Torun (dk. 71 ve 76), Burak Saban (dk. 89) (Konya Anadolu Selçukspor)
Kırmızı kart: Yusuf Akyel (Bandırmaspor Baltok)
Sarı kartlar: Yusuf Akyel, Batuhan Karadeniz, Adem Alkaşi, Cihan Özkaymak (Bandırmaspor Baltok), Yılmaz Kılıç (Konya Anadolu Selçukspor)