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TFF 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 3 - Tokatspor: 2

Bandırmaspor, TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 14. haftasında sahasında karşılaştığı Tokatspor'u 3-2 mağlup ederek ligde 13 hafta sonra ikinci galibiyetini aldı.



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Emre Kargın, Ufuk Uğurlu, Tolga Özcan


Bandırmaspor: Ahmet Said Kıvanç, Yusuf Akyel, Ömer Faruk Ermeç (dk. 90+9 Erdi Öner ?), Doğan Can Davas (dk. 86 Fatih Üge ?), Nurettin Kayaoğlu, Mete Sevinç, Rıza Efendioğlu, Yunus Özdemir, Ali Han Tunçer, Ömer Faruk Boz (dk. 76 Alp Huy), Fatih Kıran


Tokatspor: Akın İsmail Köroğlu, Hasan Erbey (dk. 35 Ramazan Karaca), Emrah Taysı, Azad Filiz, Gökalp Seçal, Erhan Aydın (dk. 85 Onur Demir ?), Noyan Öz, Anıl Şahin, Bekir Karadeniz (dk.68 Bekir Karadeniz), Recep Türköz, Bilal Gülden


Gol: Ömer Faruk Ermeç (dk. 15), Yusuf Akyel (dk.48), Doğan Can Davas (dk. 84) (Bandırmaspor), Bilal Gülden (dk. 27), Noyan Öz (dk. 52) (Tokatspor)


Sarı kartlar:Ali Han Tunçer, Nurettin Kayaoğlu, Yunus Özdemir (Bandırmaspor), Emrah Taysı, Noyan Öz (Tokatspor)


Kırmızı Kart : Yunus Özdemir (dk. 90+6) (Bandırmaspor)

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