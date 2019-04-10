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TFF'den Vukovıc'e 1 maç ceza

Balıkesirspor Baltok, Giresunspor arasında oynanan Spor Toto 1.

Lig müsabakasında Giresunspor kalecisi Anıl Atağ'a yaptığı hareket Andrje Vukovıc'e 1 maç cezaya ve 6 bin 500 liraya mal oldu.


Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı PFDK kararlarında, "Balıkesirspor Baltok Kulübü sporcusu Andrıja Vukovıc'in, 03.04.2019 tarihinde oynanan Balıkesirspor Baltok - Giresunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 .-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.


Vukovic, maç sonrası Giresunspor kalecisi Anıl Atağ'da özür dilemiş ve yaptığı hareketin Türkiye'de küfür olmadığını söylemişti. Vukovıc, Türkiye Futbol Federasyonu ceza kurulunun verdiği 1 maç oynamama cezasını İstanbulspor A.Ş. maçında çektiği için bu hafta sonu oynanacak olan Gençlerbirliği karşılaşmasında Teknik Direktör Giray Bulak'ın kendisine görev vermesi halinde sahada olacak.

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