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TFSF Başkanı Özdemir Edremit'e geliyor

Edremit ilçesinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.

Dr. Beyhan Özdemir, Edremit Fotoğraf Sanatı Derneği (EDFOD)'un davetlisi olarak 15 Aralık 2018 günü Edremit'e geliyor. Özdemir, 15 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 13.00-17.00 arasında Şükrü Tunar Kültür Merkezi Tepe Salonu'nda Fotoğraf Seçme ve Değerlendirme konulu atölye çalışması ile fotoğraf severler ile birlikte olacak.


Edremit'te fotoğraf sanatını sevdirmek için çalıştıklarını anlatan Edremit Fotoğraf Sanatı Derneği (EDFOD) Başkanı Özcan Şimşek; "Dernek olarak her ay usta bir fotoğraf sanatçısını fotoğraf gösterisi, sunum ve söyleşileri ile derneğimizde misafir ediyoruz. Bu defa TFSF Başkanı ile hemen herkesin zorlandığı bir konu üzerine bir atölye çalışması yapacağız. Atölye çalışmasına tüm fotoğraf severleri bekliyoruz" dedi.

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