Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula'dan çiftçiye uyarı

Balıkesir Ticaret Borsası il genelinde ceviz ve badem yetiştiricilerine yönelik ‘Ceviz ve Badem Üretimi' konulu seminer düzenledi. Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serra Hepaksoy'un konuşmacı olarak katıldığı seminerde, ceviz ve badem üretimindeki sorunlar ele alınarak çözüm yolları tartışıldı. Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula seminerde yaptığı konuşmada modern üretim metotlarına dikkat çekerek, "Anam babam usulünden vazgeçelim" dedi.

Balıkesir ceviz ve badem üretiminde ilk sıralara çıkacaktır

Seminerin açılışında konuşma yapan Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Kula son yıllarda artan ceviz ve badem üretiminde yaşanan sorunların üreticiyi derinden etkilediğini söyledi. Faruk Kula konuşmasında, "Ceviz ve badem üretiminde, iç talebin şu anda ülkemiz yüzde 40'ını karşılamakta. Yüzde 60'ını maalesef Amerika, Şili, Ukrayna ve Özbekistan'dan ithalatı yapılmaktadır. İlimizde, badem ve ceviz ağacı açısından rakamlara baktığımızda yüzde 2,22'si badem, 4,59'u da ceviz ağacı bulunmaktadır. Ceviz üretiminde Türkiye sıralamasında 12'nci sırada yer almaktayız. Bu uğurda bademde de 13'üncü sırada yer almaktayız. Aramızda Savaştepe, Bandırma, Kepsut, Susurluk, Bigadiç, İvrindi, Sındırgı, Balya ve merkez ilçelerimizin 125 mahallesinden gelen ceviz ve badem üreticilerimiz mevcuttur. Bu büyük ilgi gösteriyor ki, Balıkesir'de bu konuda ilk sıralara yükselecektir. Tabi bu yükselme hepinizin gayretiyle, değerli bilim adamlarının, bilim bayanlarının sizleri iyi bir şekilde eğitmesiyle bu üretimi artıracağız. Bu ülke bizim, bu topraklar bizim. Biz tarım ülkesiysek neden 4-5 ülkeden ithalat yapıyoruz. Bunu hep beraber daha bilinçli çalışmalar yaparak üretimimizi yukarıya taşıyacağımız inancındayım” diye konuştu.

"Anam babam usulüyle üretim yapma lüksümüz yok"

Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula konuşmasında üretim metotlarıyla ilgili şunları söyledi: “Artık her birimiz yaptığımız işi anam usulü, babam usulü yapma lüksümüz yok. Her birimiz bilinçli tarım yapmalıyız, bilinçli bitki üretimi yapmalıyız. Bunları yapmadığımız takdirde bu ithalat oranlarımız da daha yukarıya doğru taşınacaktır. Bu ithalatı ortadan kaldıracak olanlarda bizleriz. Hep beraber üstün çalışmamızla, üstün gayretlerimizle bu ithalatı ortadan kaldırırız ümidini taşıyorum.”

Toprak analizlerini mutlaka yaptırın

Faruk Kula'nın açılış konuşmasının ardından Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serra Hepaksoy ceviz ve badem üretiminde bilinen yanlışlar hakkında bilgiler verdi. Ceviz ve badem üreticilerine seslenen Hepaksoy, ceviz ve badem plantasyonu oluşturulmadan önce mutlaka toprak analizlerinin yaptırılması gerektiğine vurgu yaptı. Hepaksoy Türkiye'de ceviz ve badem ağaçlarındaki artışın üretime yansımama nedenlerini de yetiştiricilere anlattı.