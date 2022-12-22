Ticaret dünyası Koca Seyit'ten çapraz uçuşlar için çalışma başlattı

Kuzey Ege'nin dünyaya açılan kapısı olan Koca Seyit Havalimanı'ndan yurt içi ve yurt dışı çapraz uçuşların başlatılması için ticaret dünyası harekete geçti.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfi Kolat, Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erman Pazarbaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Daire Başkanı Muhammed Vurmaz, TÜRSAB Bölge Başkanı Fatih Ergün, Balıkesir Kocaseyit Havalimanı Yer Hizmetleri Müdürü Selçuk Öztürk, Edremit Ticaret Odası Danışma Kurulu Üyesi Nevzat Ergün'den oluşan heyet Pegasus Genel Müdürlüğünde Satış ve Network Pazarlama Grup Direktörü Emre Pekesen, Tarife Müdürü Efe Özkazanç, Satış Müdürü Burcu Ardalı ve Yer İşletme Koordinatörü Onur Bektaş ile İstanbul'da bir araya geldiler.

Ziyarette Pegasus Havayolları ile Kocaseyit Havaalanı-Ankara arasında direkt uçuşların yeniden başlatılması, Kocaseyit Havaalanı'na yurtiçi çapraz uçuşlar ile yurtdışı uçuşlarının eklenmesi, mevcut uçuşların arttırılması Kuzey Ege'de turizm faaliyetlerinin yıl geneline yayılmasına ulaşım desteğinin sağlanması hakkında görüşmeler yapıldı. Koca Seyit Havalimanından haftanın belirli günlerinde, Ankara'nın yanı sıra Trabzon, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Antalya gibi hatlarda uçuş yapılması talep ediliyor.