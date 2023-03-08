Ticaret odası başkanları bir araya geldi

Balıkesir'in Ayvalık Ticaret Odası yönetimi, Edremit Ticaret Odası yönetimini ziyaret etti. Ziyarette yaşanan deprem felaketi ve bölgeye yansımaları, zeytin ve turizm konuları ele alındı.

Ziyarette, Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar, Uluslararası Zeytinyağı Konseyi tarafından akredite olan Zeytinyağı Duyusal Analiz Labarotuvarları, akredite süreci, bu süreçte yaşadıkları deneyimleri ve Coğrafi İşaret hakkında bilgi verdi.

ETO Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ise ETO Duyusal Analiz Laboratuvarı'nın akreditasyon sürecindeki ve Coğrafi İşaret ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görüşmede zeytinyağı duyusal analiz laboratuvarı ve akreditasyona yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Zeytin tarımı ve turizme yönelik ortak çalışmalar üzerine konuşuldu ve Edremit Körfezi'nin deprem ve imar durumu ile ilgili neler yapılabilir ile ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar , Başkan Yardımcısı Osman Özdoğan, Meclis Başkanı Suat Akın, Meclis Başkan Yardımcısı Sedat Aktaş, ATO Lab A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Çaylan ve ATO Lab Panel Lideri/ Laboratuvar ve Kalite Yöneticisi Yeşim Bayraktar ziyarete katıldılar.