Ticaret Odası Başkanları Vali Yazıcı'yı ziyaret etti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yazıcı, Ticaret, Borsa ve Sanayi Odası gibi sivil toplum kuruluşlarının bulundukları yerleşim yerlerinde ve çevrelerinde esnafın ve ticaretin nabzını tutan çok önemli meslek kuruluşları olduğunu belirtirken, oda başkanları nezdinde tüm esnaf ve ticaret erbabına hayırlı işler temennisinde bulundu.

Vali Yazıcı, "Odalar kentin kalkınmasında lokomotif görevi yapıyor"

Vali Ersin Yazıcı, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odaları'nın şehrin kalkınmasında lokomotif görev üstlendiğini söyledi. Oda ve borsaların bulundukları merkezlerin en etkili meslek kuruluşlarından olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Değişen piyasa şartlarına hızlı intibak yetenekleri, işsizliğin azaltılması ile yeni iş alanlarının oluşmasına olanak sağlamaları ve ekonomiye dinamizm katmaları sebebiyle bu tür kuruluşlarımızı şehirlerimiz ve ülkemiz ekonomisi için çok değerli buluyorum ve tüm imkanlarımızla onların yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Şehirlerimizin hem sanayisinin gelişmesine hem de istihdamının artmasına yönelik yapılan çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bu manada, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan kurum ve kuruluşlarımız bizler için büyük önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

Balıkesir'in tarım, sanayi, turizm alanında potansiyeli olan bir şehir olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "İlimiz, verimli toprakları, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri yönünden zengin bir yapıya sahiptir. Balıkesir, bereketli topraklarıyla, turizm potansiyeliyle, sanayisiyle ve limanıyla dünyaya açılan bir kapı. Bitki örtüsü çok zengindir. İklimlerin geçiş bölgesidir. Coğrafi özellikleri ile herkesin görmesi gereken bir şehirdir. Aynı zamanda bir sanayi şehriyiz. Ülke ekonomisine katkıda bulunulmaktadır. Türkiye'nin önemli üretim tesisleri burada yer almaktadır. Balıkesir'i cümlelerle anlatmak çok zor, çünkü Balıkesir birçok yönü ile öne çıkan bir şehirdir" diye konuştu. Konuk oda başkanları ise kabullerinden ve misafirperverliğinden dolayı Vali Ersin Yazıcı'ya teşekkür etti.