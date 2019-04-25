Ticaret Odası'ndan Balkes'e destek çağrısı

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, mali sıkıntılar içinde bulunan Balıkesirspor BALTOK'a desteklerinin tam olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde kulüp yönetiminin yanı sıra Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile oda ve borsaların da desteğiyle başlatılan kampanya çerçevesinde Ticaret Odası' da üzerine düşeni yapacak. Oda Başkanı Rahmi Kula 6 binin üzerindeki üyeye destek çağrısında bulundu.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula yaptığı açıklamada, “1966 yılında kurulan ilimizin temsilcisi ve vazgeçilmez değeri olan Balıkesirspor'umuzu daha güzel yerlere hep beraber taşımak için şehrimizin takımına sahip çıkıyoruz ve Balıkesirspor için başlatılan kampanyayı yürekten destekliyoruz. Balıkesir iş alemini ve tüm hemşerilerimizi kampanyaya katılmaya ve takımımıza destekte bulunmaya davet ediyoruz” diye konuştu.