İhlas Haber Ajansı

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Tıkanan boruyu açmak için çatıya çıktı, hastanelik oldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde tıkanan boruyu açmak için çatıya çıkan kişi, bastığı yerdeki eternitin kırılması sonucu yaklaşık 4 metreden aşağıya düştü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tıkanan boruyu açmak için çatıya çıkan kişi, bastığı yerdeki eternitin kırılması sonucu yaklaşık 4 metreden aşağıya düştü.


Edinilen bilgiye göre olay, Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Tıkanan boruyu açmak için çatıya çıkan Y.P. (65), bastığı yerdeki eternitin kırılması sonucu yaklaşık 4 metrede aşağıya düştü. 112'nin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

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