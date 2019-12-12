İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TIR ile özel araç şarampole uçtu: 4 kişi yaralandı

Balıkesir-Susurluk Karayolunun Demirkapı mevkinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç şarampole uçtu.

Otomobilde bulunan 3 kişi ile TIR şoförü yaralı olarak kurtarıldı.


Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında 1'i TIR 2 aracın karıştığı kazada 2 araç şarampole uçtu. Kazada 4 kişi yaralı olarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay Balıkesir Susurluk karayolunun Demirkapı Mevkiinde meydana geldi. 10 CHB 156 plakalı araç ile önünde giden TIR yoldan çıkarak şarampole uçtu. Balıkesir İtfaiyesi, 112 acil çağrı ve ekiplerin müdahalesi ile 10 CHB 156 plakalı araçtan Vedat ve Nurbiye K. ile Zülbiye Ç hafif yaralı olarak, TIR şoförü Yücel Ç. de yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edilerek, hastaneye gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.