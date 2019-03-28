TIR'da 24 ton kaçak midye yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri yol kontrolünde sahte evrakla kaçak 24 ton midye taşıyan TIR'ı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Bursa-Balıkesir Devlet Karayolu Karesi ilçesi Köteyli mahallesinde bulunan 'Yol Kontrol Noktasında' 81 plakalı dorse ve 34 çekici plakalı TIR'ın sürücüsünden kontrol amacıyla belgeleri istendi. TIR sürücüsü görevlilere A.G. adına düzenlenmiş ehliyet ve SRC belgesini vermesi üzerine evraklarda yapılan incelemede belgedeki fotoğraf ve bilgilerle sürücünün bilgilerinin uyuşmaması üzerine TIR sürücüsü ile yapılan mülakatta, belgelerin kendisine ait olmadığı, amcasının oğluna ait olduğu ve kendi isminin U.G. olduğunu tespit etti. U.G. isimli sürücü hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca TIR ve dorsede yapılan kontrolde veteriner sağlık raporu ve irsaliyesi bulunmayan 24 ton midye idari işlem yapılmak üzere Karesi Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.