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Tırın dorsesi devrildi, yol üzüm tarlasına döndü

Balıkesir-Bursa yolunda meydana trafik kazasında, tıra bağlı dorsenin devrilmesi sonucu üzüm kasaları yola savruldu.


Kaza, Balıkesir-Bursa yolu Kürse Kavşağı'nda meydana geldi. Birol Y. (40) idaresindeki 35 AJV 172 plakalı tır, önünde seyreden İbrahim Yaldız idaresindeki 50 ABG 745 plakalı tır ve tıra bağlı 50 ABG 738 plakalı yarı römorka arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorse yola yan yattı. Kazada sürücü Birol Y. hafif şekilde yaralanırken, dorsedeki üzüm kasaları yola savruldu.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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