Tırmanma yarışları yapıldı

Balıkesir'de Tırmanış yarışması 181 sporcunun katılımı ile İsmail Akçay Atletizm pisti tırmanma duvarında yapıldı.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi, Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Dağcılık İl Temsilciliği katkılarıyla Balıkesir, İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Bursa illerinden çeşitli yaş kategorilerinde 181 sporcunun katılımı Balıkesir Tırmanış Yarışması Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü İsmail Akçay Atletizm Pisti tesislerinde Tırmanma Duvarında gerçekleştirildi.

Çekişmeli geçen yarışlar sonrası sporculara ödül töreninde kupa, madalya ve tişört hediye edildi. Balıkesir'de hızla yaygınlaşan tırmanış branşına ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın da spora çok önem vermesi ile Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projemiz kapsamında da Spor Tırmanış branşına ilgi artmakta ve çocuklara verilen eğitimler devam ettiği açıklandı. Yetkililer yarışmalara destek veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür edildi.

Yarışmalara Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Yahya Akduman ve Karesi İlçe Spor Müdürü Adem Özbay tarafından verildi.