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Tırtıl istilâsına uğrayan Çeltikçi'de vatandaş yardım bekliyor

Erdek ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi Amerikan beyaz kelebeğine dönüşen tırtılların istilâsına uğradı.


Çeltikçi Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların korkulu rüyası hâline gelen tırtılların ormanlık alandaki ağaçlardan sonra artık evlerine de dadandığını ve temizlikten 3-5 dakika sonra yeniden duvarlarda yürüyorlar. Vatandaşlar “Tırtıllar ormanlık alandaki ağaçların yapraklarını yiyerek başladı. Daha sonra bütün ağaçlara yayılmaya başladı. Onların yapraklarıyla beslenerek şu ânda evlerimizi istila ettiler. Her yer tırtıllarla dolu. Bizi de rahatsız ediyor, hatta evimizin içine giriyorlar. Bunlar tüylü bir böcek olduğu için de vücudumuza değdiği zaman alerji ve kaşıntı yapıyor. Tırtılla mücadelenin başlatılmasına yönelik yetkilileri göreve davet ediyoruz” dedi.

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