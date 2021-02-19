TKDK Balıkesir İl Koordinatörü Murat Kar görevine başladı

Birim amirleri ile yapılan tanışma toplantısının ardından çalışmalarla ilgili bilgi alan Kar, TKDK Balıkesir İl Koordinatörlüğü görevini vekâleten yürüten Proje Başvuru Yönetim Birim Amiri Nevzat Göksu'ya çalışmaları ile ilgili teşekkür etti. Kar toplantıda yeni dönemde yapılacak faaliyetler ve kurumsal hedeflerle ilgili fikir alışverişi yaptı.

Özellikle, yatırımcı odaklı bir çalışma prensibinin benimseneceğinin altını çizen Murat Kar, TKDK desteklerinden yararlanabilecek mevcut ve potansiyel faydalanıcılara yönelik çalışmaların hızlandırılacağına vurgu yaptı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Balıkesir İl Koordinatörü Murat Kar İl Koordinatörlüğü hizmet binasında incelemelerde bulunduktan sonra kurum çalışanları ile tanışma toplantısında bir araya geldi.

Murat Kar Kimdir:

1977 yılında Zonguldak'ta dünyaya gelen Murat Kar aslen Trabzonludur. İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum-Oltu'da tamamlamış ve 1998 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliğinden mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası balık yetiştiriciliği sektöründe ve Trabzon -Sochi arasında sefer yapan gemilerde bir süre çalışmıştır.

Vatani görevini 1999-2001 yılları arasında Mardin-Derik'te yedek subay olarak tamamlamıştır. Uzun yıllar ticaretle uğraştıktan sonra 2010 yılı Şubat ayında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nda uzman olarak göreve başlamıştır. 2010-2015 yılları arası Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurum merkezinde çeşitli görevlerde uzman olarak çalıştıktan sonra 2015 Nisan ayında Denizli İl Koordinatörü olarak atanmıştır, Murat Kar yaklaşık 6 yıl Denizli İl Koordinatörlüğü görevinin ardından 15 Şubat 2021 tarihinde Balıkesir İl Koordinatörü olarak atanmıştır.

Murat Kar evli ve 2 çocuk babasıdır.