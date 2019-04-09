TKDK İl Müdürlüğü girişimcileri bilgilendirildi

Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumu (TKDK) Balıkesir İl Müdürlüğü tarafından Manyas'ta ki girişimcilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Manyas Halk Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda TKDK başvuru uzmanı Filiz Polat ve ödeme uzmanı Emine Çolpan tarafından girişimcilerin proje başvuruları ile ilgili geniş kapsamlı bilgiler verdiler. Proje başvuru uzmanı yılından bu yana Balıkesir il genelinde sözleşmeye bağlanan proje sayısının 242 olduğu, toplam yatırım miktarının 265 milyon lira olduğu, toplam hibe miktarı 117 milyon 300 bin lira olduğunu, destek verilen makine ekipman sayısının 61 Bin 784,ödeme yapılan proje sayısının 202 ,ödenen hibe miktarının ise 85 milyon 500 bin lira,toplamda istihdam edilen kişi sayısının ise bin 383 olduğunu açıkladı. Manyas'ta ise sözleşmeye bağlanan proje sayısının süt işletmeciliği ve arıcılık olmak üzere iki dalda olduğu, yatırım toplamında 410 bin lira olduğu belirtildi. Uzmanlar yeni proje başvurularının ise 25 Mayıs tarihinde sona ereceğini belirtirlerken, proje başvurusunda bulunmak isteyen veya başvuran girişimcilere her türlü bilgi desteği vermeye hazır olduklarını açıkladılar.

Bilgilendirme toplantısına Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Kaplan, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş, Şoförler Odası Başknı İhsan Pilaz ile çiftçiler ve süt üreticileri katıldılar.