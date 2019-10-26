Türkiye'de sağlıklı üç gıda maddesinin bulunduğunu belirten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Allah en sağlıklı üç tane gıdayı bu millete vermiş, Yine de kıymetini bilmiyoruz. Birincisi zeytin, ikincisi üzüm, üçüncüsü fındık. Bu 3 gıdayı tükettiğinizde neredeyse hiçbir hastalığa yakalanmayacak gibi olursunuz. Ama bunların hiçbirinin değerini bilemedik. Ne ticarileştirebildik ne de başka bir şey yapabildik” dedi. Türklerin geleneksel lezzeti Yoğurdun da artık sahibi olmadığını iddia eden Hisarcıklıoğlu, “Bugün bizim yoğurdu ‘Yunan yoğurdu' diye Amerika'da ve dünyada bir çok yerde satıyorlar. Yoğurt da gitti elimizden. Yoğurdun sahibi de artık biz değiliz. Şuanda yoğurt yapabilmek için maya ithal ediyoruz. Fransızlar mayayı vermese, biz Türkiye'de yoğurt yapamayacağız" dedi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenen Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'ne katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bakanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, ilçedeki iş adamlarıyla bir araya geldi.

Ayvalık'ta, ilçe merkezinde kurulan zeytin pazarındaki zeytin ve zeytinyağı stantlarını beraberinde; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın ve ATO Meclis Başkanı Mehmet Sıray'ın yanı sıra çok sayıda sektör temsilcisiyle gezen Hisarcıklıoğlu, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Cunda Uygulama Oteli toplantı salonunda Ayvalıklı iş adamlarıyla buluştu. İş adamlarının taleplerinin değerlendirildiği toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, zeytinin Allah'ın insanoğluna bahşettiği en önemli gıda maddelerinden biri olduğunu söyledi.

“Yabancı ülkelerin baskılarıyla kendi özümüz olan zeytinyağından uzaklaştık"

Zeytin ağacının bin yıl yaşadığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, “Zeytini ye, zeytini tüket, Allah'da ‘Sana hastalıksız, sağlıklı uzun ömür vereyim' diyor. Zeytin bunun en somut göstergesi. Ama biz maalesef, millet olarak zeytinin kıymetini biliyoruz. Zeytinyağını bile yeni keşfetmeye başladık. Buna da üzülüyorum” dedi. Çocukluk döneminde, toplumda zeytinyağının insan sağlığına zararlı olduğuna ilişkin olumsuz ve bilinçli yapılan spekülasyonların bulunduğunu kaydeden Rıfat Hisarcıkloğlu, “Peki buna karşın bize ne önerdiler; Mısır özü yağı Mısır özü yağını televizyondan hatırlıyorum. Mısırözü yağını yiyorsun, sanki havalanmış gibi gidiyorsun. O dönemler Ayçiçek yağını da ithal ediyorduk. Yabancı ülkelerin bu baskılarıyla kendi özümüz olan zeytinyağından uzaklaştık. ‘Her türlü hastalığın sebebi zeytinyağı' dedik. Zeytinyağından uzaklaştık. Ötekini de ucuz diye, ithal ederek tükettik. Ama bugün sağolsun bazı profesörlerimizin de sayesinde zeytinyağının kıymetini anlamaya başladık” ifadelerini kullandı.

“Kişi başı zeytinyağı tüketiminde, zeytin ve zeytinyağı üreten ülkeler arasında en sonuncuyuz”

Günümüzde halen daha palm yağının ülkemize ithal ürün olarak geldiğini hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Hem de yüzde 100 ithal. Hiç yetiştirdiğimiz de yok. Bugün tükettiğimiz pek çok gıdada palm yağı var. Tamamen kansorejen. Ama kendi yağımız olan zeytinyağı en sağlıklı yağdır. Ama buna rağmen kişi başı zeytinyağı tüketiminde, zeytin ve zeytinyağı üreten ülkeler arasında en sonuncuyuz” hatırlatmasında bulundu.

Türkiye genelinde pek çok Zeytin hasatı etkinliklerin yapılmasının mimarının Ayvalık ve Ayvalıklılar olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Zeytin Hasadı Şenliği" aslında Ayvalıklıların. Ben geçmişten bu yana bu organizasyonun yapılmasını sağlayan başta ticaret odası başkanlarımıza, kaymakamlarımıza ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayvalık'ın farkı burada ortaya çıktı. Birçok yerde zeytin hasadı şenliği yapılmıyordu. Şimdi onlarda başladı. Ayvalık bu işin öncüsü oldu. Doğru olan da bu festivali Ayvalıklının yapması gerekiyordu. Öylede oluyor” ifadelerini kullandı.

"En önemli 3 gıdanın kıymetini bilemedik"

Türkiye'de sağlıklı üç gıda maddesinin bulunduğunu savunan Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Allah en sağlıklı üç tane gıdayı yine bize vermiş, bu millete. Yine kıymetini bilmiyoruz. Birincisi zeytin, ikincisi üzüm, üçüncüsü fındık. Bunların üçü de en önemli gıda malzemeleri. Bütün doktorlara gittiğiniz zaman. Bu üçünü sayar size. Öyle bir şey ki bu üç gıdayı tükettiğinizde neredeyse hiçbir hastalığa yakalanmayacak gibi olursunuz. Ama belirttiğim gibi bizler, bunların hiçbirinin değerini bilemedik. Ne ticarileştirebildik ne de başka bir şey yapabildik” şeklinde konuştu.

“Biz zeytini yağa çevirip markalaştırıp satabilmeyi beceremiyoruz”

Türkiye'de, fındıktan 450 bin ailenin geçimini sağladığını belirten Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde fındıktan yılda 2 milyar dolar gelir elde ediliyor. Ama öte yandan bir adam bizim fındığı olmadık ülkelerde üretiyordu. Geldi şimdi burada, Trabzon'da üretmeye başladı. Adam bizim fındığın içine sadece kakaoyu koyarak 10 milyar dolar gelir elde ediyor. Bir firma 10 milyar dolar, dünyada fındığın yüzde 88'ini yetiştiren ülke olarak elde ettiğimiz gelir ise, sadece 2 milyar dolar. Allah bizim elimize bu kadar büyük nimet verecek, biz bu fırsatı değerlendiremeyeceğiz. Ama burada suç bizde, başkasında değil. Hepimizde. 80 milyon olarak söylüyorum. Allah en büyük zenginliği vermiş. Ama biz zeytini yağa çevirip, markalaştırıp satabilmeyi beceremiyoruz” dedi.

Yoğurdun sahibi de artık biz değiliz

Kısır döngünün yıllardır süre geldiğini ifade eden TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Zeytinyağını tenekelere bas. İtalya'ya gönder. Fiyatı düşürmek isterlerse, makine yağını kattı içine derler. Türk zeytinyağını öldürecekler ya. Markalaşamayınca, birilerine mahkûm oluyorsun.

Türk Milleti'nin geleneksel tadı olan yoğurdu da yabancı ülkelere kaptırdığını söyleyen Rıfat Hisarcıklıoğlu, “ Bugün bizim yoğurdu ‘Yunan yoğurdu' diye Amerika'da ve dünyada bir çok yerde satıyorlar. Yoğurt da gitti elimizden. Yoğurdun sahibi de artık biz değiliz. Şuanda yoğurt yapabilmek için maya ithal ediyoruz. Fransızlar mayayı vermese, biz Türkiye'de yoğurt yapamayacağız. Yoğurdun ata vatanı biziz. Maya dışarıdan geliyor. Maalesef bu durumdayız” diye konuştu.