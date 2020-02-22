TOBB'dan Balıkesir'e 24 derslikli okul

Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası'nın girişimleri sonucunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Balıkesir'e meslek lisesi yaptırılacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yaptırılacak olan 24 derslikli okulun ihalesi 19 Şubat 2020 Çarşamba gün gerçekleştirildi. Yıkılan Zağnos Paşa İlköğretim Okulu'nun yerine yapılacak olan okul projesi için üç kurumun yapmış olduğu girişim sonucunda TOBB İnşaat Uygulama Müdürlüğü yetkililerinin fizibilite çalışmaları geçtiğimiz aylarda gerçekleştirildi. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile TOBB yetkililerinin çalışmaları sonrasında hazırlanan rapor TOBB Yönetim Kurulunda kabul edildi. Yönetim Kurulunun onayının ardından TOBB İnşaat Uygulama Müdürlüğü tarafından projenin uygulama safhasına geçilmek üzere 19 Şubat 2020 tarihinde oOkulun iİnşaat ihalesi gerçekleştirildi. Bundan sonraki süreçte iİhalenin onaylanmasıyla hızla yapımı tamamlanacak olan okul yeni dönemde Balıkesir'in eğitim hayatına katkı sağlamaya başlayacak.