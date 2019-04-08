Tohumdan fidana korosu beğeniyle izlendi

19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl dönümü etkinlikleri ve BENGİ-Değerlerimizle Adım Adım Projesi kapsamında Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen “19 Mayıs'ın 100. Yılında Tohumdan Fidana” etkinliği gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe; Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve eşi Nuray Sırmalı, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Koç, daire amirleri, öğretmenler, komşu İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Hayırsever Fernur Sözen, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Edremit ilçesinde başlangıcından bugüne dek BENGİ Projesi kapsamında yapılan ve takdir toplayan tüm etkinliklerin anlatıldığı video gösterimi sunuldu. Akabinde 120 koristten oluşan dev koro izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

“19 Mayıs'ın 100. Yılında Tohumdan Fidana” Projesi kapsamında hazırlanan koroda; Edremit'teki resmî/özel ortaokul ve liselerin 5. sınıfından 12. sınıfına kadar 76 öğrenci, 36 müzik öğretmeni ve 8 veli görev aldı. Yaş grupları açısından Edremit'te şimdiye kadar sayıca en fazla koriste sahip olan dev koroda, 11-50 yaş aralığında 120 korist performanslarıyla dinleyicileri mest etti.

Beğeniyle izlenen ve alkışların hiç dinmediği programda, koro tarafından repertuarı değerlerimizden hareketle belirlenen birbirinden güzel 13 eser seslendirildi.

Programın sonunda ise Hayırsever Fernur Sözen, programa katkılarından dolayı Edremit YDS Akademi Müdürü Selahatin Gökçe'ye plaket verdi ve emeği geçenleri tebrik etti.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Koç, emeği geçen tüm müzik öğretmenlerini, öğrencilerimizi ve velileri kutladılar.

Kaymakam Sırmalı; Sayın Valimiz Ersin Yazıcı'nın başlatmış olduğu BENGİ projesi kapsamında Edremit ilçemizde bir çok sosyal ve kültürel etkinlikler yapılmaktadır. Bu akşamki dev koromuz da bu etkinliklerin en önemlilerinden biridir. Bizler Edremit ilçesi olarak öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle birlikte BENGİ projesini sahiplendik ve bu konuda bundan sonra da başarılı ve güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.