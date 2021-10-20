TÖMER öğrencileri sahili temizledi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Eğitim ve Uygulama Merkezinde (TÖMER) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Erdek'in Tatlısu Mahallesi sahilinde çevre temizliği yaptılar.

Yapılan çevre temizliğinin öğrencilerde çevre hassasiyetinin geliştirmesini hedeflediğini belirten Onyedi Eylül Üniversitesi Uluslararası Koordinatörü ve TÖMER Müdür Yardımcısı Ömer İnan, "Üniversite olarak 2021 yılını sosyal sorumluluk yılı ilan ettik. Bu sebeple özellikle çevre hassasiyetini ön plana çıkaran projeleri önemsiyoruz. Bu kapsamda düzenlenen çevre etkinliği ile hem öğrencilerin çevre duyarlılığının geliştirilmesi, hem de bölge halkına örnek olunması hedeflendi. Bu tür faaliyetlere devam edilecektir" şeklinde konuştu.

Öğrenciler mahalle sakinlerinden takdir alırken, 30 öğrenci 40 poşet çöp topladı.