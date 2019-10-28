Topağaç İlkokulu'nda okuma etkinliği

Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, Topağaç İlkokulunda ‘Okuma Saati' etkinliğine katıldı.

Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, Marmara İlçesi kırsal Topağaç Mahallesinde bulunan ilkokula giderek, Marmara ilçe Jandarma Komutanı İrfan Okur ile birlikte okulda düzenlenen ‘Okuma Saati' etkinliğine katıldı. Öğrencilerle birlikte kitap okuyan Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, 20 dakikalık okuma etkinliğinin sonrasında öğrencilerle soru-cevap şeklinde sohbet etti. Kaymakam Uğuz, daha sonra okulda yürütülen çalışmaların yanı sıra öğrencilerin eğitim-öğretim durumları hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.