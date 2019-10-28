İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Topağaç İlkokulu'nda okuma etkinliği

Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, Topağaç İlkokulunda ‘Okuma Saati’ etkinliğine katıldı.

Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, Topağaç İlkokulunda ‘Okuma Saati' etkinliğine katıldı.


Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, Marmara İlçesi kırsal Topağaç Mahallesinde bulunan ilkokula giderek, Marmara ilçe Jandarma Komutanı İrfan Okur ile birlikte okulda düzenlenen ‘Okuma Saati' etkinliğine katıldı. Öğrencilerle birlikte kitap okuyan Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, 20 dakikalık okuma etkinliğinin sonrasında öğrencilerle soru-cevap şeklinde sohbet etti. Kaymakam Uğuz, daha sonra okulda yürütülen çalışmaların yanı sıra öğrencilerin eğitim-öğretim durumları hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.