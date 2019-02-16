Toplu taşımada şüpheli paket alarmı

Balıkesir'de Toplu Taşıma merkezinde unutulan poşet polisi alarma geçirdi.

Balıkesir'de şehir içi ulaşım araçlarının kalkış yaptığı Toplu Taşıma Merkezi'nde unutulan poşet nedeniyle bomba paniği yaşandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak alanı araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba İmha Uzmanı ekipler kısa sürede olay yerine gelerek şüpheli poşeti fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Poşetten elbise ve çeşitli giyim malzemelerinin çıktığı öğrenildi.