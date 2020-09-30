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Toplu ulaşım araçlarında Azerbaycan'a tam destek

Balıkesir merkez ve 20 ilçede, yolcu otobüslerinin önünde yer alan dijital yazı alanında Azerbaycan’a destek için ’Tek Millet İki Devlet Türkiye-Azerbaycan’ ifadesine yer verildi.

Balıkesir merkez ve 20 ilçede, yolcu otobüslerinin önünde yer alan dijital yazı alanında Azerbaycan'a destek için 'Tek Millet İki Devlet Türkiye-Azerbaycan' ifadesine yer verildi.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı son birleşiminde, Meclis'te bulunan tüm partilerin ortak imzasıyla Azerbaycan'a destek bildirisi yayımlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin aldığı bu karar sonrası yolcu taşımacılığı yapan Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) Daire Başkanlığının merkez ve 20 ilçedeki yolcu otobüslerinin önünde yer alan dijital yazı alanında, Azerbaycan'a destek için 'Tek Millet İki Devlet Türkiye-Azerbaycan' ifadesi yer aldı. BTT'nin yolcu otobüslerine binen vatandaşlar Azerbaycan'a verdiği destek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Yücel Yılmaz'a teşekkür ederek, her zaman kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduklarını ve Azerbaycan halkı için dua ettiklerini belirtti.

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