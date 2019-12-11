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“Toprak Ana Şöleni” coşkulu geçti

Balıkesir’in Erdek ilçesinde düzenlenen “Toprak Ana Şöleni” ilgi gördü.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen “Toprak Ana Şöleni” ilgi gördü. Bir düğün salonunda gerçekleşen geceye kalabalık bir topluluk katıldı.


“Erdek Körfezi ve Kapıdağ için ‘dur' diyoruz” ve “Bizim gıdamız, bizim geleceğimiz” sloganları ile gerçekleşen gecenin açış konuşmasını Erdek Körfezi Dayanışma Platformu Sözcüsü Dr. Kadir Dadan yaptı. Dadan, 9 yıldan beri düzenledikleri bu şöleni daha önce Ocaklar'da yaptıklarını, bu yıl ise Erdek'e aldıklarını belirterek, “Toprak Ana etkinliği doğal beslenmeye, kendi kültürümüz, yiyeceklerimiz ve müziğimize dikkati çekmek için düzenleniyor. Bu kutlamayı her yıl yapıyoruz ve geleneksel duruma getirmek istiyoruz” dedi.


Geceden elde edilen gelirin, Ocaklar Derneği üzerinden Erdek Körfezi Dayanışma Platformu'nun çalışmalarında kullanılacağı açıklandı.

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